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Hande Erçel Kaan Yıldırım'la arkadaş kalamadı! Adını duyunca...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.06.2022
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Hande Erçel Kaan Yıldırım’la arkadaş kalamadı! Adını duyunca...

Kaan Yıldırım'la ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran Hande Erçel ayrılığın ardından "Biz arkadaştık, öyle de kalacağız" açıklaması yapmıştı. Ama gerçekler öyle olmadı. Erçel, Kaan Yıldırım’ın da katılacağını öğrenince Bodrum’daki bir davete gitmekten son anda vazgeçti. Güzel oyuncu, Çeşme’de kalırken; eski aşkı, oyuncu dostlarıyla Bodrum’da keyif sürdü.

Geçtiğimiz aylara aşklarıyla damga vuran güzel oyuncu Hande Erçel ile Kaan Yıldırım cephesinde işler iyice karıştı.




Kendisi gibi oyuncu Yıldırım ile önce Londra, ardından da Marmaris'te tatil yapan güzel oyuncu, "ihanet" iddialarının ardından ise son derece garip açıklamalar yaptı.




ARKADAŞ KALAMADI

Erçel daha önce ilişkisi sorulduğunda "Her şey çok güzel gidiyor" dediği Kaan Yıldırım için geçtiğimiz haftalarda ise "Biz arkadaştık, öyle de kalacağız" diyerek şaşkınlık yaratmıştı.




Ancak Hande Erçel, Yıldırım ile arkadaş kalamadı.




Önceki gün Çeşme'den özel bir davete katılmak için Bodrum'a gidecek olan güzel oyuncu, aynı etkinliğe Kaan Yıldırım'ın da katılacağını öğrenince planı son anda iptal etti.




Hande Erçel, ablası ve yeğeniyle Çeşme'de kalmaya devam ederken; Kaan Yıldırım Bodrum'da oyuncu dostlarıyla keyif yaptı.

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