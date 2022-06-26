Hande Erçel Kaan Yıldırım’la arkadaş kalamadı! Adını duyunca...







ARKADAŞ KALAMADI

Erçel daha önce ilişkisi sorulduğunda "Her şey çok güzel gidiyor" dediği Kaan Yıldırım için geçtiğimiz haftalarda ise "Biz arkadaştık, öyle de kalacağız" diyerek şaşkınlık yaratmıştı.