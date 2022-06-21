Survivor kim elendi bu akşam son dakika? 22 Haziran Survivor kim gitti? Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu...

BENİM YOLUM BURADA BİTİYOR

Berkan, ''Benim yolum burada bitiyor. Candan Erçetin'in bir şarkısı var 'Dünyada her şey yalan' diye. Ailemi de çok özledim. Bu zorlu sezonun hak eden bir şampiyonu olur.'' cümlelerini belirtti.