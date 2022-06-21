Survivor kim elendi bu akşam son dakika? 22 Haziran Survivor kim gitti? Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu...
Survivor kim elendi bu akşam son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme konseyi yakından takip edildi. Finale sayılı hafta kala yarışmadan veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi bu akşam son dakika? 22 Haziran Survivor kim gitti? Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu...
Survivor kim elendi bu akşam son dakika? 22 Haziran Survivor kim gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşandı. Finale artık sayılı günlerin kaldığı yarışmada veda eden isim açıklandı. Peki, Survivor kim elendi bu akşam son dakika? 22 Haziran Survivor kim gitti? Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Potadaki dört isim belli oldu. Nagihan, Hikmet bu hafta Adem tarafından söylenen eleme adayları olarak öne çıktı. Berkan ve Nisa da eleme adayları arasında yer alıyor. Dört isimden birisi adaya veda edecek.
Survivor All Star'a bu akşam veda eden isim Berkan Karabulut oldu.
Berkan, ''Geldik son şarkıya, hep hayalim vardı. Şu an ismim söylendi. Baktığım zaman evet hayalim bir yerde yarım kalmış olacak. Kendimi mutlu hissediyorum. Sosyal hayatımdaki kişi kimse normal hayatımdaki Berkan kimse burada da hep o oldum.'' dedi.
Önüne bir hayal koyduğunu belirten Berkan, ''Verdiğim emekler için pişman değilim. Hepsi için iyi ki diyorum. İyi ki bu süreci geçirmişim ve iyi ki Survivor'a gelmişim. 28 yaşındayım, bir insanın yaşayabileceği en büyük tecrübelerden birisi Survivor. Daha iyi olabilirdi.'' ifadelerini kullandı.
BENİM YOLUM BURADA BİTİYOR
Berkan, ''Benim yolum burada bitiyor. Candan Erçetin'in bir şarkısı var 'Dünyada her şey yalan' diye. Ailemi de çok özledim. Bu zorlu sezonun hak eden bir şampiyonu olur.'' cümlelerini belirtti.
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