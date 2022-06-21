Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Programda 2.dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe olurken 2.eleme adayı ise Nisa olmuştu. 21 Haziran Salı yani bu akşam yayınlanan141.yeni bölümde Survivor 3.eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...