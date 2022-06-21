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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Final haftasına kısa süre dokunulmazlık oyunları yakından takip ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Programda 2.dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe olurken 2.eleme adayı ise Nisa olmuştu. 21 Haziran Salı yani bu akşam yayınlanan141.yeni bölümde Survivor 3.eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

SURVİVOR 3.DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de 2.dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı. Ödülün de sahibi olan Ayşe; Nagehan, Adem ve Batuhan'ı seçti. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

21 HAZİRAN SURVİVOR 3.ELEEM ADAYI KİM OLDU?

Survivor yarışma programında 2.eleme adayı Nisa olmuştu. Survivor 3.eleme adayı henüz belli olmadı, sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

SMS oylaması sonucunda Survivor'a veda eden son isim Ogeday olmuştu.

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