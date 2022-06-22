Mustafa Sandal'a balayında Emina Jahovic şoku
Geçtiğimiz hafta 3 yıllık sevgilisi Melis Sütşurup ile nikah masasına oturan Mustafa Sandal, Bodrum’da balayına çıktı. Eski eşi Emina Jahovic de küçük oğluyla oradaydı. İkil ibir araya gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.
Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta ikinci evliliğini yaptı. Sosyetik Melis Sütşurup ile Roma'da nikah kıydı.
Ardından Marmaris'teki lüks otelde dostlarıyla birlikte evliliğini kutladı.
Çift, balayı için de Bodrum'da karar kıldı. Ünlü popçu, Yalıkavak'taki lüks bir otelde tatil yaparken eski eşi Emina da Bodrum'daydı.
Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ünlü popçudan olan küçük oğlu Yavuz ile tatile çıktı.
Turgutreis'teki bir otelde kalmaya başladı. Telefonu elinden bir an bile bırakmadı.
Sık sık telefon görüşmeleri yapan Emina daha sonra güneş kremini sürüp güneşli havanın tadını çıkardı.
İkili tatil keyfi yaşasa da bir araya gelmemek için çaba harcadı. Adeta köşe kapmaca oynadı.
Sandal'a yakın kaynaklar ikilinin tesadüfen bile bir araya gelmemek için çalıştığını yazdı.
Çünkü ikili arasındaki nafaka davası ipleri koparmıştı. Emina Jahovic, nafaka alamadığı gerekçesi ile dava açmıştı. Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e 1.8 milyon ödediğini kanıtlamıştı. İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, "Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Mustafa Sandal'ın durdurma talebini kabul etmişti.
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