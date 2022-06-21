Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Survivor All Star ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'un büyük finaline kısa süre kaldı. Yarışmacılar büyük finale adım adım yaklaşırken iddialı isimler de finalde yer almak için büyük mücadele veriyor. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Survivor All Star ne zaman bitecek?