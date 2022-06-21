Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Survivor All Star ne zaman bitecek?
Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılar büyük finale kalma mücadelesi verirken büyük ödül de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Survivor All Star ne zaman bitecek?
Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Survivor All Star ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'un büyük finaline kısa süre kaldı. Yarışmacılar büyük finale adım adım yaklaşırken iddialı isimler de finalde yer almak için büyük mücadele veriyor. Peki, Survivor 2022 finali ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Survivor All Star ne zaman bitecek?
SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?
Survivor'da 2021 sezonu 129 bölüm yayınlanarak 25 Haziran 2021 tarihinde bitmişti. Survivor'un 2022 sezonunun da benzer tarihlerde final yapılacağı ön görülüyor. Acun Ilıcalı kesin tarihi açıklamadı.
SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?
Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor'da son olarak Ogeday adaya ve hayallerine veda etmişti.
SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?
Survivor büyük ödülünü önümüzdeki günlerde Acun Ilıcalı'nın açıklaması bekleniyor.
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