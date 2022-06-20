Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem ilk eleme adayı olarak Berkan'ı seçmişti. Peki, Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte eleme adayı isim...