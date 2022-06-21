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Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma'nın hesap isyanı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma’nın hesap isyanı

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, arkadaşlarıyla Boğaz’daki ünlü bir balıkçıya gitti. Gece sonunda gelen 3 bin 340 TL’lik hesaba isyan etti. Gelen hesabı sosyal medya hesabından paylaşan Serengil, "Bu nedir ya! Sadece meze" diyerek isyanını dile getirdi.

Son dönemde kazık fiyatlarıyla şaşkına çeviren Boğaz'daki balıkçılar, bu kez iş adamı Mustafa Tohma'yı isyan ettirdi. Seren Serengil ile yaşadığı aşkla tanınan Tohma, önceki gün Anadolu Hisarı'nda bulunan çok popüler bir balıkçıya gitti.




Masaya otur oturmaz 90 TL kuver yazan mekanın işletmecileri, gün sonunda üç kişiye 3 bin 340 TL hesap çıkarttı.




Bu rakam karşısında şaşkınlık yaşayan Mustafa Tohma, isyanını sosyal medyadan "Haftanın beş günü dışarıda yerim ama bu nedir ya! Sadece meze" diyerek dile getirdi.




Öte yandan, önceki gün gittiği İtalya'dan son günlerde özellikle balık restoranlarının yazdığı fahiş kuver ücretiyle ilgili konuşan Vedat Milor, şunları söyledi:




Batı'dan kuver ücretini alıp uyguluyoruz ama içeriğini dikkate almıyoruz. Müşteriyi cüzdan olarak gören bazı işletmeler, hiçbir hizmet sunmadan müşteriyi tokatlamak için hesaba kuver yazıyor.




Tohma, "İlk defa yapıyorum" diyerek gelen adisyonu paylaştı.

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