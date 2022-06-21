Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma'nın hesap isyanı
Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, arkadaşlarıyla Boğaz’daki ünlü bir balıkçıya gitti. Gece sonunda gelen 3 bin 340 TL’lik hesaba isyan etti. Gelen hesabı sosyal medya hesabından paylaşan Serengil, "Bu nedir ya! Sadece meze" diyerek isyanını dile getirdi.
Son dönemde kazık fiyatlarıyla şaşkına çeviren Boğaz'daki balıkçılar, bu kez iş adamı Mustafa Tohma'yı isyan ettirdi. Seren Serengil ile yaşadığı aşkla tanınan Tohma, önceki gün Anadolu Hisarı'nda bulunan çok popüler bir balıkçıya gitti.
Masaya otur oturmaz 90 TL kuver yazan mekanın işletmecileri, gün sonunda üç kişiye 3 bin 340 TL hesap çıkarttı.
Bu rakam karşısında şaşkınlık yaşayan Mustafa Tohma, isyanını sosyal medyadan "Haftanın beş günü dışarıda yerim ama bu nedir ya! Sadece meze" diyerek dile getirdi.
Öte yandan, önceki gün gittiği İtalya'dan son günlerde özellikle balık restoranlarının yazdığı fahiş kuver ücretiyle ilgili konuşan Vedat Milor, şunları söyledi:
Batı'dan kuver ücretini alıp uyguluyoruz ama içeriğini dikkate almıyoruz. Müşteriyi cüzdan olarak gören bazı işletmeler, hiçbir hizmet sunmadan müşteriyi tokatlamak için hesaba kuver yazıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...
- Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte eleme adayı isim...
- ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
- Brent petrol fiyatında düşüş! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
- Erken emeklilik formülleri açıklandı! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c çalışanları için fırsat! Baştan aşağı değişti...
- CTE sonuç sayfası çöktü mü, neden açılmıyor? CTE sonuç sayfası ne zaman düzelecek, açılacak?
- YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...