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Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı, markası ne? Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı, markası ne? Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı

Survivor araba ödülünü kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de araba oyunu oynandı. Yarışmayı takip edenler araba ödülünü kazanan isimi merak ediyor. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı?

Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen Survivor 2022'de araba ödülünü kazanan isimi merak ediyor. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNDA VERİLEN ARABANIN MARKASI NEDİR?

Ödül oyununda araba gösterildi. Lexus 2022 model NX 350h adlı süper lüks araba bu akşam sahibini buldu.

SURVIVOR'DA VERİLEN ARABA KAÇ TL?

Lexus'un süper lüks aracı olan NX 350h bugün sahibini bulacak. Oynanan oyun sonrası verilecek araba, oyunu kazanana gidecek. Aracın Türkiye fiyatı 2,5 milyon TL'yi buluyor.

SURVIVOR ARABA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanacak araba oyunu kazanan isim BATUHAN oldu.

SURVIVOR'DA VERİLEN ARABA ÖZELLİKLERİ

Lexus NX350h kendi kendini şarj edebilen hibrit ve çarpıcı yeni görünümüyle elektrikli sürüş performansını arttırabiliyor.

Maksimum hız: 200

Azami yüklük ağırlık: 2540 kg

YENİ LEXUS NX FİYATI NE KADAR?

Kendi kendine şarj edebilen özelliği ile hibrita raç Lexus Nx fiyatları genel olarak şu şekilde:

NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL

NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL

NX 350h 4x4 Business Plus 1.900.000 TL

NX 350h 4x4 Executive 2.100.000 TL

NX 350h 4x4 F Sport 2.300.000 TL

NX 350h 4x4 Exclusive 2.300.000 TL

NX 450h+ 4x4 Exclusive 2.375.000 TL

NX 450h+ F Sport 2.575.000 TL

NX 450h+ Exclusive 2.575.000 TL

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