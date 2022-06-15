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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü hakkında 10 yıl hapis talebi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü hakkında 10 yıl hapis talebi

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın kendisini dolandırdığı iddiasıyla dava açmıştı. 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yüncü ve bir sanık hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası, bir sanık hakkında ise beraat talep edildi.

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, beş yıl evli kaldığı ve 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Karlı'nın şikayetiyle Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 kişi hakkında soruşturma yapılmış ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Metin Yüncü ve Sezai Temuroğlu'nun fikir ve eylem birliği içerisinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ali Barbaros Ataç hakkında ise, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi. Mahkeme sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

İlk ifadesi ortaya çıktı: “MİT’le çalıştığını söyledi... İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "MİT'LE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ..."

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