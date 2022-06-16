Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı para akışı durdu! 2 milyon TL son kazançları oldu

DEDİKODU KAZANI KAYNIYOR

Yeni iddialara göre ünlü popçu, boşanmak üzere olduğu Tolga Akış'la yeni bir anlaşma yapıp; kazancın çok büyük kısmının kendi cebine girmesini sağlayacak. Zeynep Bastık, son olarak bir GSM firmasının reklamından aldığı 2 milyon TL'den Akış'a payını verecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN