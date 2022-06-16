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Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı para akışı durdu! 2 milyon TL son kazançları oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı para akışı durdu! 2 milyon TL son kazançları oldu

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, evlilikleriyle beraber iş ortaklıklarını da bitiriyor. İddiaya göre ünlü popçunun, bir GSM markasının reklamlarından aldığı 2 milyon TL ünlü çiftin son ortak kazancı olacak. Artık Bastık, yaptığı konser ve reklam anlaşmalarından şimdi menajeri olan Akış’a pay vermeyecek.

Pop müziğin son dönemde en çok kazanan isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz Temmuz'da evlendiği Tolga Akış ile boşanma kararı almıştı.

Ayrılık haberlerini süslü sevgi cümleleriyle doğrulayan ünlü çift arasında kapalı kapılar ardında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi.

Kimileri boşanmanın nedenini Tolga Akış'ın şok edici bir popçuyla yaşadığı yasak aşka bağlarken kimilerine göre ise krizin nedeni 'tamamen duygusal'dı.

Youtube, konserler ve reklamlar derken hatırı sayılır bir servet kazanan Zeynep Bastık ile aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış, paranın büyük kısmını kendisine alıyordu.

DEDİKODU KAZANI KAYNIYOR
Yeni iddialara göre ünlü popçu, boşanmak üzere olduğu Tolga Akış'la yeni bir anlaşma yapıp; kazancın çok büyük kısmının kendi cebine girmesini sağlayacak. Zeynep Bastık, son olarak bir GSM firmasının reklamından aldığı 2 milyon TL'den Akış'a payını verecek.

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