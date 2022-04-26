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Haberler Galeri Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın kendisini dolandırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Mahkemede eski eşler karşı karşıya gelirken Metin Yüncü ilk defa savunma yaptı. Karlı, "Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:42
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Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

Songül Karlı, beş yıl evli kaldığı ve 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve Yüncü'nün de aralarında bulunduğu üç kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

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Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

"SATIŞ İÇİN VEKALETNAME VERDİĞİNİ BİLİYORDU"

Duruşmadaki savunmasında tutuksuz sanık Metin Yüncü, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle MİT'te tanıdığım var şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu" dedi.

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Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

Songül Karlı ile tanıştığında emlak işi yaptığını söyleyen sanık Yüncü, "Songül ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyordum. Ekonomik durumum çok iyiydi. Sultanbeyli'de ki arsayı satın alan kişiyi tanımıyorum. Arsayı satan kişi Sezai Demiroğlu'dur" diye konuştu.

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Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

KARLI: ARSA SATILINCA ÖĞRENDİ

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Songül Karlı, "Sanığın söylediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben çocuğumun geleceği için mal birikimi yaptım bir adama yedirmem. Benim burada ne işim var. Sanık benimle evlenmeden önce Konya'da MİT başkanı ile çalıştığını söyledi. Olay günü sanık beni arayarak Sezai'nin beni Kavacık'ta beklediğini söyledi. Ben notere gittiğimde vekaletname hazırdı. Adımı soyadımı yazdım ve imzaladım. Ancak daha sonra verdiği vekaletnamenin satış yetkisini kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi.