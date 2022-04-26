26 Nisan 2022, Salı
Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”
Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın kendisini dolandırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Mahkemede eski eşler karşı karşıya gelirken Metin Yüncü ilk defa savunma yaptı. Karlı, "Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi.
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:42
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