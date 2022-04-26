Songül Karlı eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi! İfadeler ortaya çıktı! “MİT başkanıyla çalıştığını söyledi…”

KARLI: ARSA SATILINCA ÖĞRENDİ

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Songül Karlı, "Sanığın söylediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben çocuğumun geleceği için mal birikimi yaptım bir adama yedirmem. Benim burada ne işim var. Sanık benimle evlenmeden önce Konya'da MİT başkanı ile çalıştığını söyledi. Olay günü sanık beni arayarak Sezai'nin beni Kavacık'ta beklediğini söyledi. Ben notere gittiğimde vekaletname hazırdı. Adımı soyadımı yazdım ve imzaladım. Ancak daha sonra verdiği vekaletnamenin satış yetkisini kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi.