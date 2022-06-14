Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı...
Survivor kim elendi son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve gönüllüler, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda büyük efor sarf etti. İlk iki eleme adayı gönüllüler takımından çıkmıştı. Son iki isim de üçüncü dokunulmazlık ardından netleşiyor ve adaya veda eden isim de belli oluyor. Peki, Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı...
Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılar, bireseysel oyunlardan önce son kez takım olarak karşılaştı. Kırmızı ve mavi takım, haftanın son dokunulmazlık oyunu parkurunda hem yoruldu hem de zihinlerini zorladı. Peki, Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU MU?
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da iki takım da son kez karşılaştı. Yarışmacılar artık bireysel olarak oyuna devam edecek. 14 Haziran günü Survivor'da dokunulmazlığı kazanan deniz kenarı bir restoranda muhteşem bir akşam yemeği yiyecek.
Menüde ise; sarımsaklı peynirli ekmek, keçi peynirli salata, Welington hamburger ve çikolatalı browni yer alıyor. İlk turu ünlüler aldı, ikinci tur da gönüllülerin oldu. Oyun en iyilere uzadı ve bu turda kazanan gönüllüler oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
İki dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerden potaya giren isimler Nisa ve Atakan oldu. Son iki isim bu akşam netleşecek ve aday veda eden belli olacak.
Kırmızı takımdan Nagihan dokunulmaz. Yarışmaya veda eden isim açıklandığında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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