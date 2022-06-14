Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılar, bireseysel oyunlardan önce son kez takım olarak karşılaştı. Kırmızı ve mavi takım, haftanın son dokunulmazlık oyunu parkurunda hem yoruldu hem de zihinlerini zorladı. Peki, Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı...