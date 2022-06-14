Yavuz Bingöl’ü yıkan ölüm! Annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti
Usta sanatçı Yavuz Bingöl annesinin ölümüyle yıkıldı. Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi ve halk ozanı Şahsenem Bacı’dan acı haber geldi. Bir süredir alzheimer ile mücadele eden Bacı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Halk ozanı Şahsenem Bacı nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavisi süren Şahsenem Bacı uzun zamandır alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu.
Şahsenem Bacı, yarın 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak. 16 Haziran Perşembe günü ise öğle namazını müteakiben Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.
ŞAHSENEM BACI KİMDİR?
Ozan Şahsenem Bacı olarak bilinen Senem Akkaş 1943 yılında Kars'da doğdu. Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire ilkokul yıllarında başladı. Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi. Küçük denecek yaşlarda evlenip İzmir'e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi mücadele içinde olması nedeni ile çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı.
SAHNEYE 1974'DE ÇIKTI
İlk profesyonel müzik yaşamı 1974 yılında Konya'da oturdukları sırada düğünlere çıkmasıyla başladı.Bu süreç ezilen işçi, köylü ve fukaraların dertlerini dile getirdiği eserlerinin topluma mal olmaya başlaması ve tüm Türkiye'de tanınması ile devam etti. Liseyi dışarıdan bitirdikten sonra Açık Öğretim Fakültesine kaydoldu.
Akrabaları arasında Âşık Mustafa gibi Sarıkamış'ın birçok tanınmış aşığı bulunan Şahsenem Bacı, günümüz halk ozanlarından Aşık Veysel, Aşık Mahzuni, Hüdai gibi isimlerden etkilendi.
Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş, 1976 Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı. Bugüne dek 5 adet albüm hazırlayan Şahsenem Bacı, Söz Nereye ve Haykırış isimli kitapları da yazdı. Şahsenem Bacı, merhume Fatma Efsun Bingöl, Yavuz Bingöl ve Oğuzhan Bingöl'ün annesidir.
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