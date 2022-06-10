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Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı?

Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme için düzenlenen ada konseyi yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca eleme günü için detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı?

Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de adaya veda edecek isim merak ediliyor. Yarışmada eleme günü için ise detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı?

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Survivor 2022'de eleme günleri Salı veya Çarşamba günlerinde yapılıyor. Değişiklik olduğu takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan dokunulmazlık mücadelesi bitti!

İlk dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) olmuştu.

İkinci dokunulmazlıkta ise durum değişmedi Gönüllüler yine galibiyetin sahibi oldu.

Bu akşam dokunulmazlık oyunu kazananı Ünlüler (Kırmızı Takım) oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı bugün belli oldu!

Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu.

İkinci eleme adayı ise Batuhan olarak belirlenmişti.

Oylamalar sonucu üçüncü aday Hikmet oldu!

Performans birincisi ise Anıl Berk'in ismini verdi.

Buna göre haftanın 3. ve 4. eleme adayı Hikmet ve Anıl Berk oldu!

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da en son Evrim Keklik elendi. Giderken göz yaşları ile veda konuşması yapan yarışmacı kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.

Potanın isimleri belli oldu. Elenen isim Acun Ilıcalı tarafından sonraki ada konseyinde açıklanacak.

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