Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de adaya veda edecek isim merak ediliyor. Yarışmada eleme günü için ise detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor eleme ne zaman, hangi gün yapılacak? Survivor 2022 bugün eleme olacak mı, var mı?