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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayı merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. eleme adayı belirlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme adaylarının belli olmasıyla dokunulmazlık ada konseyleri yakından takip ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Yapılaan oylama sonucu açıklanacak olan aday belirlendiğinde sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım

ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

Berkan

Nisa

Ogeday

Hikmet

Kırmızı Takım

NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

Ayşe

Adem

Anıl

Batuhan

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son adaya veda eden isim Evrim Keklik oldu.

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