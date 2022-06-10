Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme adaylarının belli olmasıyla dokunulmazlık ada konseyleri yakından takip ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı