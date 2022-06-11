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Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! Eşyalarına el koyuldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na haciz şoku! Eşyalarına el koyuldu

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi. 180 bin liralık banka borcunu ödemeyen Çilingiroğlu'nun evine giren haciz memurları iki adet Rolex marka saatini haczetti.

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