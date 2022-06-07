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Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması....

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması....

Survivor kim elendi son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de elenen isim merak ediliyor. Anıl Berk Baki, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Hikmet arasında adaya veda edecek isim merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması....

Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden Kırmızı takım eleme adaylarını belirledi. Nefes kesen mücadele sonrasında adaya veda edecek isimler merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanacak ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 4. eleme adayı açıklandı. Yapılan oylada 3 oy ile haftanın 4. eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.

Survivor'da üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucunda Nisa Bölükbaşı oldu.

Survivor ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı. Yapılan ada oylamasında 2. eleme adayı Evrim Keklik oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı yapılan konseyin ardından belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Hikmet oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen isim henüz belli olmadı. Eleme konseyinin ardından SMS sıralamasına göre elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Hayallerine veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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