Ölüm tehditleri alan oyuncu Dünya Aydoğdu'yu KADES uygulaması kurtardı
Oyuncu Dünya Aydoğdu, eski sevgilisi Egemen Aykın'ın takıntısından KADES uygulamasıyla kurtuldu. Aykın’dan ayrılmasının ardından ölüm tehdidi alan oyuncu, 20 Mart'ta okulun kapısında eski sevgilisini görünce panik butonuna bastı. Polislerin yardımıyla evine dönen oyuncu, Aile Mahkemesine başvurarak koruma talep etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Aydoğdu ifadesinde, evini değiştirmek zorunda kaldığını, dışarı çıkmaya korktuğunu ve başına bir şey geleceğini düşündüğü için psikolojik bunalım yaşadığını söyledi.
Adını Sen Koy ve Paramparça isimli dizilerdeki rolleriyle adından bahsettiren ünlü oyuncu Dünya Aydoğdu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre 2018 yılından 2020 yılına kadar arkadaşlık yaptığı eski erkek arkadaşı Egemen Aykın, genç oyuncunun peşini bırakmadı.
Aylarca her gün genç kadının evinin önüne gelen Aykın, saat fark etmeksizin sosyal medya ve telefon üzerinden aradığı genç kadını, 'Seni bulup, öldüreceğim s.' şeklinde tehdit ve hakaret etmeye başladı.
KADES HAYATINI KURTARDI
İlk zamanlarda eski sevgilisinin durumu kabullenemediği için bu şekilde davrandığını düşünen genç oyuncu, her geçen gün taciz ve tehdidin boyutunun büyüyerek devam ettiğini ileri sürdü. Sokak sanatçısı olarak hayatını idame ettiren genç adamın, kendisini okula giderken bile takip ettiğini ileri süren Aydoğdu, yine iddiaya göre 20 Mart günü kendisini 17 kez farklı GSM numarasından arayarak okula kadar gizlice takip ettiğini ve okulun kapısında saatlerce beklediğini anlattı.
Korkudan KADES uygulamasını indirdiğini ve panik butonuna basarak yardım istediğini kaydeden genç kadın, olay yerine gelen polisler sayesinde evine döndüğünü ifade etti.
EVİNİN ÖNÜNDE VE OKULDA BEKLEDİ
Kendisini defalarca sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret eden eski sevgilisinin evinin önünde saatlerce beklediğini sokağı ve evin camlarını adını yazdığını ısrarla takip ettiğini ve psikolojik şiddete maruz kaldığını anlatan Dünya Aydoğdu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski sevgilisinin kendisine yaklaşmamasını talep etti.
Mahkeme, genç oyuncunun eski sevgilisine 1 ay uzaklaştırma kararı verdi. Aykın'ın ünlü oyuncuyu iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.
Mahkeme kararına rağmen eski sevgili eylemlerine devam ederek genç kadına, 'Hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Hayatını altüst edeceğim' şeklinde tehdit ve hakaretlerine devam ettiğini belirten Aydoğdu, Arkın'ın tacizleri sebebiyle evini değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, okula gitmeye dışarı çıkmaya korktuğunu ailesinin, başına bir şey geleceğini düşündüğü için psikolojik bunalım yaşadığını ifade etti. Ünlü oyuncunun ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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