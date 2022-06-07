Ölüm tehditleri alan oyuncu Dünya Aydoğdu’yu KADES uygulaması kurtardı

KADES HAYATINI KURTARDI

İlk zamanlarda eski sevgilisinin durumu kabullenemediği için bu şekilde davrandığını düşünen genç oyuncu, her geçen gün taciz ve tehdidin boyutunun büyüyerek devam ettiğini ileri sürdü. Sokak sanatçısı olarak hayatını idame ettiren genç adamın, kendisini okula giderken bile takip ettiğini ileri süren Aydoğdu, yine iddiaya göre 20 Mart günü kendisini 17 kez farklı GSM numarasından arayarak okula kadar gizlice takip ettiğini ve okulun kapısında saatlerce beklediğini anlattı.