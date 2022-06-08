Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi birbirinden ünlü aşçıların jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye için geri sayım sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. MasterChef Türkiye yeni sezonu öncesi ünlü sunucu Zuhal Topal, yarışmanın çekimlerinin başladığını duyurdu. Peki, Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturacağı MasterChef Türkiye'nin 5. sezonu Survivor'ın final yapmasının ardından Temmuz ayında seyirciyle buluşacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya başvurular TV8'in internet sitesinde yer alan form üzerinden devam ediyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI
MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018'de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı. Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı 2019'da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Son iki sezon da jüri değişmedi ve 2021'de şampiyon Serhat Doğramacı olurken 2022'de Eren Kaşıkç oldu.
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