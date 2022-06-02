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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunları yakından takip ediliyor. Yeni takımlar ile mücadeleye çıkan Kırmızı ve Mavi takımda oyunu kazanan ekip merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Heyecan fırtınasına sahne olan yeni bölümde eleme adayı da belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

2 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım takım henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2022 All Star'da geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme potasına giren isimler şöyle oldu;

ANIL

AYŞE

SEMA

BATUHAN

SURVİVOR KİM ELENDİ - ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ünlüler takımından bir ismin vedası yaşanıyor. Eleme adayları; Ayşe, Anıl, Sema ve Batuhan oldu. Bu hafta elenen isim ise Sema oldu.

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