Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Heyecan fırtınasına sahne olan yeni bölümde eleme adayı da belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?