Survivor 2022 yeni takımlar belli oldu mu? 2 Haziran Survivor yeni takımlar açıklandı mı?

Açıklanan takımlar sonrasında birçok yarışmacı arkadaşlarından ayrılacağı ya da sevmediği isimlerle bir araya geleceği için mutsuz olsa da Survivor'da yeni bir süreç ortaya çıkacak. Ilıcalı "ve seçim başlayacak, ilk seçimini açıklayabilirsin" diyerek süreci başlatacak.