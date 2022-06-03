Berkay Özlem Ada Şahin çifti ile Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun hesap rekoru kırdı
Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin ve Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun, önceki akşam Marmaris’teki lüks bir otelde bulunan Yunan tavernasına gitti. Dörtlü grup, konuşulanlara göre 62 bin 500 TL hesap ödedi! Bunun 7.500 TL’sinin bedeli kırdıkları 500 tabaktı!
Bodrum'daki 195 TL'lik lahmacunun yankıları sürürken; Marmaris'teki lüks bir otelde lahmacunun 280 TL'ye servis edildiği ortaya çıktı.
Geceliği 20 bin TL olan bu otele önceki gün popçu Berkay ile Özlem Ada Şahin ve yıldız futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun giriş yaptı.
Akşam yemeğini Yunan tavernasında yiyen dörtlü grup, tanesi 15 TL olan tabaklardan 500 tanesini kırıp Yunanistan'a özgü eğlenceyi yaşadı.
98 BİN TL ÖDEYEN VARDI
Gece sonunda gruba gelen hesabın 62 bin 500 TL olduğu dedikoduları çıktı.
Bu arada aynı tavernada 2020'de Fikret Orman da 75 bin TL hesap ödemişti.
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