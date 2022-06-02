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Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Nefes kesen bölüm...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Nefes kesen bölüm...

Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan bölümleriyle nefesleri kesen Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Nefes kesen bölüm...

Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları güçleniyor. Dizide,"Hakan" karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un yeni bölümde yapıma veda edeceği iddia edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Nefes kesen bölüm...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanında Betül Züleyha'ya ateş ediyor. Züleyha'nın önüne atlayan Hakan vuruluyor. Doktor hastaneye kaldırılan Hakan'ın öldüğü açıklıyor. Yeni bölümde olayın netlik kazanması bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın son üç bölümü yayınlanacak ve bunun ardından dizi final yapacak.

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan öldü mü İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı Şaşırtan fragman
Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

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