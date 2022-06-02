Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları güçleniyor. Dizide,"Hakan" karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un yeni bölümde yapıma veda edeceği iddia edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Hakan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Nefes kesen bölüm...