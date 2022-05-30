Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak?
Survivor bireysele ne zaman dönecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de final haftası yaklaşıyor. Yarışmayı takip edenler final öncesi bireysel oyunların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak?
Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de kıysasıya mücadele devam ediyor. Final öncesinde bireysel oyunların başlama takvimi merak ediliyor. Peki, Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak?
SURVİVOR BİREYSELE NE ZAMAN DÖNECEK?
Survivor'da bireysel oyunların başlayacağı süreç hakkında açıklama gelmedi. Konu hakkında Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Son gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turu kadınlar mücadelesini Mavi takım kazandı. Erkekler mücadelesinde ise büyük bir heyecan yaşandı. Kırmızı takım 7 - 3 öndeyken Mavi takımın üst üste sayı almasıyla erkekler turu 8 - 7 Mavi takım üstünlüğü ile sona erdi.
Bunun neticesinde ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kadınlar ve erkekler turunu kazanarak 2 - 0'lık skor ile kazanmış oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022 All Star eleme adayı olan ilk isim 27 Mayıs akşamı yayınlanan bölümle birlikte netlik kazandı. Oylamada Ayşe 2 oy alırken Anıl 3 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.
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