Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de kıysasıya mücadele devam ediyor. Final öncesinde bireysel oyunların başlama takvimi merak ediliyor. Peki, Survivor bireysele ne zaman dönecek? Survivor tek yarışmalar ne zaman başlayacak?