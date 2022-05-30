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Jason Statham dediğini yaptı! Antalya'da geceliği 30 bin dolarlık tatil

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Jason Statham dediğini yaptı! Antalya’da geceliği 30 bin dolarlık tatil

Geçtiğimiz yıl film çekimleri için Antalya'ya gelen ve “Hayran kaldım, tekrar geleceğim” diyen Jason Statham, dediğini yaptı. Dünyaca ünlü yıldız, eşi Rosie Huntington Whiteley ve çocuklarıyla şimdilerde Antalya’da geceliği 30 bin dolarlık bir otelde tatilde...

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Jason Statham, geçtiğimiz yıl 'Five Eyes' isimli yeni filminin çekimleri için yaklaşık 2 ay Antalya'da kalmıştı.




Türkiye'den ayrılırken tüm yıldızlar gibi ülkemize ve insanımıza övgüler yağdıran dünyaca ünlü aktör, şu ifadeleri kullanmıştı:




"Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim."




AYNI OTELİ TERCİH ETTİ
54 yaşındaki yıldız, sözünü tuttu. Jason Statham, önceki gün eşi Rosie Huntington Whiteley ve iki çocuğuyla birlikte sessiz sedasız Antalya'ya geldi.




Ünlü yıldız, konaklamak için de geçtiğimiz yıl da kaldığı Serik'teki ünlü bir otelin geceliği 30 bin dolar yani yaklaşık 490 bin TL olan kurşun geçirmez villasını tercih etti.




YILDIZLARIN TERCİHİ
Dünyaca ünlü çiftin konakladığı villada daha önce de Jennifer Lopez ile Dua Lipa gibi yıldızlar da kalmıştı.




Camları tamamen kurşun geçirmez olan ve geceliği 30 bin dolar olan villada 5 yatak odası var. Toplamda 3.500 metrekarelik bir alana sahip ve odanın dışında bir jakuzi bulunuyor.

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