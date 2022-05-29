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Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal'la ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde onu kimin "hadi git ulan!" diyerek zorla gönderdiğini söylemiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal’la ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde onu kimin hadi git ulan! diyerek zorla gönderdiğini söylemiştir?

Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal'la ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde onu kimin "hadi git ulan!" diyerek zorla gönderdiğini söylemiştir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. Peki, Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal'la ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde onu kimin "hadi git ulan!" diyerek zorla gönderdiğini söylemiştir?

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