Finalin ayak sesleri geldi! Survivor ne zaman final yapacak? Gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamada...
Survivor ne zaman final yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de final için sayılı günler kaldı. Yarışmayı takip edenler bu sezon ne zaman final yapılacağını merak ediyor. Peki, Survivor ne zaman final yapacak? Gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamada...
Survivor ne zaman final yapacak? Survivor final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de zorlu geçen sezon geride kaldı. Yarışmanın son dönemine girdiğimiz dönemde final için tarih açıklaması bekleniyor. Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Survivor ne zaman final yapacak?
BU SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
Survivor'da 2021 sezonu 129 bölüm yayınlanarak 25 Haziran 2021 tarihinde bitmişti.
Bu sezon da benzer tarihlerde final yapılacağı ön görülüyor. Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
SON ELEM ADAYLARI
Heyecan dolu gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyine gitti.
Anıl'ın potada olduğu Survivor'da ünlüler takımından isimler, adadan gitmesini istedikleri kişiler için oylarını kullandı.
Takımda çember daralırken, Ayşe en çok oyu aldı ve son eleme adayı oldu.
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