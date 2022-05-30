Finalin ayak sesleri geldi! Survivor ne zaman final yapacak? Gözler Acun Ilıcalı’dan gelecek açıklamada...

Survivor ne zaman final yapacak? Survivor final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de zorlu geçen sezon geride kaldı. Yarışmanın son dönemine girdiğimiz dönemde final için tarih açıklaması bekleniyor. Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Survivor ne zaman final yapacak?