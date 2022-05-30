Kardeşlerim’in Emir’i Enes Demirkapı: Restoranda çalışırken keşfedildim!

"TATLI BİR PSİKOPATLIĞI VAR"

Emir karakterinde seni çeken ne oldu? 'İlk sahneyi okuduğumda etkilendim' diyorsun ya…

Tatlı bir psikopatlığı vardı. Değişik tripleri olabileceğini düşündüm. Beslendiği yerleri kurgulamıştım kafamda. Ailesini, kendi güvenli alanını korumak isteyen bir karakterdi. Tehlike gördüğünde de çirkinleşebilen bir karakterdi. Bunlar beni etkiledi.

Dizide sürekli bir karakter sirkülasyonu var. Dinamizm mi katıyor sence senaryoya, yoksa biraz çorba mı oluyor her şey?

Bence çok ince bir çizgi bu. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla yeni karakterlerle diziler bambaşka bir yöne doğru gidebiliyor, evrimleşebiliyor. Elde malzeme varken yeni bir şey aranmamalı. Ama eldeki malzeme bitince tabii ki bir arayışa girilmeli.