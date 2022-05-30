Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor? Alparslan Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman, yeni sezon olacak mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZETİ

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek.