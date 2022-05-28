Müge Anlı’dan iyilik hareketi

Müge Anlı ve izleyicileri iyilikte yarışarak dün (26 Mayıs) stüdyoyu tekerlekli ve akülü sandalyelerle doldurup taşırdı. İhtiyaç sahibi olan izleyicilere dağıtılmak üzere yola çıkan 400 adet tekerlekli ve akülü sandalye stüdyodan Esenler Otogarına götürüldü. Müge Anlı ekibinin özverili çalışmasıyla sandalyeler tek tek tüm otobüs firmalarına teslim edildi. Akşam saatlerine kadar devam eden teslim sürecinin sonunda sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.