Dedeman ailesi birbirine girdi! Miras teklifi ortalığı karıştırdı

"1 MİLYON AL KENARA ÇEKİL"

Anne Sevda Dedeman, üvey oğlu Rıfat Dedeman'ın hisse devri için kendisine baskı yaptığını iddia ederek korunma talep etmişti. Bu arada 100 milyon liralık hisse alması gereken Sevda Dedeman'a oğlunun "1 milyon al kenara çekil" teklifinde bulunduğu iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından hem Sevda Dedeman hem de kızı Sofia, avukatları olan Osman Hacıbekiroğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak pay kaydı davası başlattı.