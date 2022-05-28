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Dedeman ailesi birbirine girdi! Miras teklifi ortalığı karıştırdı

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Dedeman ailesi birbirine girdi! Miras teklifi ortalığı karıştırdı

2019 yılında hayatını kaybeden Murat Dedeman’dan kalan 600 milyon liralık miras varislerini karşı karşıya getirdi. Oğul Rıfat Dedeman’ın 100 milyonluk pay alması gereken üvey annesi Sevda Dedeman’a 1 milyon lira verip mirastan feragat etmesini istediği öne sürülüyor

Turizm sektörünün önemli ismi Murat Dedeman, 2019 yılında geçirdiği kalp ameliyatının ardından vefat etmişti. Dedeman'dan geriye 600 milyon liralık servet kalmıştı.

OĞLU VE EŞİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu mirasın yüzde 51'lik kısmının ikinci eşi Sevda Dedeman ile ilk evliliğinden olan oğlu Rıfat ve Banu ile sevgilisi Olga'dan olan kızı Sofia arasında bölünmesi gerekiyordu. Ancak holdingin yeni patronu Rıfat Dedeman ile üvey annesi Sevda Dedeman arasında kılıçlar çekildi.

"1 MİLYON AL KENARA ÇEKİL"

Anne Sevda Dedeman, üvey oğlu Rıfat Dedeman'ın hisse devri için kendisine baskı yaptığını iddia ederek korunma talep etmişti. Bu arada 100 milyon liralık hisse alması gereken Sevda Dedeman'a oğlunun "1 milyon al kenara çekil" teklifinde bulunduğu iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından hem Sevda Dedeman hem de kızı Sofia, avukatları olan Osman Hacıbekiroğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak pay kaydı davası başlattı.

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