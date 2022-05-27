Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. En yüksek puanı alan isim 15 bin TL olan büyük ödülü kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. Yarışmanın kazanan isimi Zuhal Topal tarafından duyurulacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : İlayda Hanım
2. gün yarışmacısı : Sedanur Hanım
3. gün yarışmacısı : Ferhat Bey
4. gün yarışmacısı : Aynur Hanım
5. gün yarışmacısı : Furkan Bey
27 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık puanlar netlik kazandı. Beş gün boyunca her yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada puanlar şöyle oldu;
15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim 3. gün yarışmacısı Damla Hanım oldu.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.
1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.
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