Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Survivor 4 ay gbi bir süredir ekranlarda. Survivor All Star 2022 geçen sezonlara göre bir hafta geç başladı. Geçen sene 25 Haziran'da final yapan Survivor'ın bu sene de yine bu tarihlerde final yapması bekleniyor. Yani Survivor finaline yaklaşık 1 ay var diyebiliriz. Fakat Survivor final tarihi ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadığı için final tarihinin önümüzdeki birkaç hafta içinde belli olması bekleniyor.