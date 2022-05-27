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Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?

Survivor final ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, büyük finale de adım adım gidiliyor. Her hafta bir yarışmacı hayallerine veda ediyor. Peki, Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?

Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 aylık bir süreç geride bırakılırken, şu anda yarışmada 13 isim kaldı. Yarın akşam yapılacak eleme ile birlikte bu sayı 12'ye düşecek. Peki, Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Survivor 4 ay gbi bir süredir ekranlarda. Survivor All Star 2022 geçen sezonlara göre bir hafta geç başladı. Geçen sene 25 Haziran'da final yapan Survivor'ın bu sene de yine bu tarihlerde final yapması bekleniyor. Yani Survivor finaline yaklaşık 1 ay var diyebiliriz. Fakat Survivor final tarihi ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadığı için final tarihinin önümüzdeki birkaç hafta içinde belli olması bekleniyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Dün akşam yapılan eleme sonrası Sude Aadaya veda etti ve Survivor All Star'da toğlam 12 yarışmacı kaldı. Yarışmanın düzenli izleyicileri Surviro'un final tarihini merak etti. İzlenme rekorları kıran Survivor'da bu sene de kıran kırana geçti. Büyük finale doğru Survivor'da kalan isimler takımlarına göre şöyle:

Ünlüler'den; Adem Kılıçcı, Anıl Berk Baki, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Sema Aydemir kaldı.

Gönüllüler'den ise Berkan Karabulut, Çağan Atakan Arslan, Evrim Keklik, Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken Survivor All Star'da şu anlık yoluna devam eden isimlerden.

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