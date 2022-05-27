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Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda’nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika haberi... Pakize Suda öldü mü? Özel bir bakımevinde tedavi görmeye başlayan oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde demans hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilen Pakize Suda'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

Pakize Suda öldü mü? Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenilen Pakize Suda'nın vefat ettiği iddialarının ardından sosyal medyada "Pakize Suda öldü mü?" araştırmaları hız kazandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Pakize Suda'nın hayat hikayesi de en çok araştırılanlar arasında. Peki, Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Pakize Suda'nın ölüm haberini yalanladı. Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım." ifadelerini kullandı.

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Pakize Suda'nın "demans hastalığı" ile mücadele ettiği öğrenildi.

Oyuncu ve yazar Suda, Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi görüyor.

PAKİZE SUDA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Onur Akay, "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor. Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor. Onu oyun oynarken görenler, "Ne oldum dememeli ne olacağım demeli" atasözünü söyleyerek gözyaşı döküyor. Allah yardımcısı olsun, şifalar versin inşallah." ifadelerini kullandı.

YEĞENİ PAKİZE SUDA'YA VASİ OLARAK ATANDI!

Pakize Suda'ya, 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya 46 yaşındaki yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bir televizyon kanalında çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı yemek programı yaptı. Bu programın başka bir kanala geçmesinin ardından o kanaldaki sürecini farklı bir programla sürdürdü. Birçok televizyon kanalında çeşitli programlar yapan Pakize Suda, ayrı zamanda yazarlık ve oyunculukta yapmıştır.

Suda, şu an hastalığı nedeni ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalıyor. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyor.

OYNADIĞI FİLMLER

1971 - Feride
1972 - Tarkan: Altın Madalyon (Honoriya)
1985 - Ayrılık Acısı (Ayperi)
2007 - Çılgın Dersane

OYNADIĞI DİZİLER

2006 - Sevda Çiçeği (Nazan Anne)
2005 - Davetsiz Misafir (Kehribar)
2003 - Hayat Bilgisi (Pakize)
2002 - Pembe Patikler (Hadiye Yenge)
1998 - Erguvan Yılları

SUNDUĞU TV PROGRAMLARI

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