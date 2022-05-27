Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda’nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Pakize Suda öldü mü? Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenilen Pakize Suda'nın vefat ettiği iddialarının ardından sosyal medyada "Pakize Suda öldü mü?" araştırmaları hız kazandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Pakize Suda'nın hayat hikayesi de en çok araştırılanlar arasında. Peki, Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Pakize Suda'nın ölüm haberini yalanladı. Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım." ifadelerini kullandı.