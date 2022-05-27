Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi takımın dokunulmazlı oyununu kazandığı merak ediliyor. Finale sayılı haftalar kala adaya veda edecek isimler izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım ve ada konseyinde yazılan yarışmacı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Cuma akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.
İlk Kadınlar mücadelesini 8-3'lük skorla Gönüllüler takımı aldı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim de belli olacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlenecek. Survivor 2022'de elenen isim Salı akşamı açıklanacak. Konu hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
26 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 26 Mayıs ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Oyunu kazanan takım Mexico City'de Justien Bieber konseri dinlemeye hak kazandı.
İlk kadınlar mücadelesini 8-7'lik skorla Ünlüler takımı alırken erkekler mücadelesini 8-7 Gönüllüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesinde 3-2'lik skorla Ünlüler takımı ödülün sahibi oldu.
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