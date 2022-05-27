Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım ve ada konseyinde yazılan yarışmacı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...