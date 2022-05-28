Seda Sayan’a sahnede çeyiz sandığı sürprizi
Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'a ilginç bir hediye verildi. Getçiğimiz akşam Alanya'da sahne alan şarkıcıya, çeyiz sandığı verildi. Hediye sonrası Sayan, sevdiği insanla evlenemeyenlerin kendisine gelmelerini söyledi.
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Seda Sayan sahne aldı. Binlerle buluşan Seda Sayan, konserinde unutulmaz anlar yaşandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Seda Sayan'a bir takım hediyeler verildi.
Geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünya evine giren Sayan'a önce el yapımı gelin buketi verildi. Daha sonra ceviz ağacından el yapımı bir sandık içerisinde çeyiz seti hediye edildi. Başkan Yücel, "En yeni gelin sizi görmüşler. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
"EVLENEMEYENLER BANA GELSİN"
Hediye sonrası vatandaşlara seslenen Seda Sayan, "'Seviyorum, kızı alamıyorum' ya da 'Seviyorum, bu adamın annesi beni istemiyor' diyen bana gelsin. Çıkın çıkın gelin bana. Nişanınız yaparım, kınanızı yaparım, nikahınızı yaparım. Çeyizinizi de veririm. Daha ne olsun be. Yemek odası veririm, yatak odası veririm, salon takımı da veririm. Kurban olurum ben size" ifadelerini kullandı.
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