Seda Sayan’a sahnede çeyiz sandığı sürprizi

"EVLENEMEYENLER BANA GELSİN"

Hediye sonrası vatandaşlara seslenen Seda Sayan, "'Seviyorum, kızı alamıyorum' ya da 'Seviyorum, bu adamın annesi beni istemiyor' diyen bana gelsin. Çıkın çıkın gelin bana. Nişanınız yaparım, kınanızı yaparım, nikahınızı yaparım. Çeyizinizi de veririm. Daha ne olsun be. Yemek odası veririm, yatak odası veririm, salon takımı da veririm. Kurban olurum ben size" ifadelerini kullandı.