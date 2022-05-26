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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyunu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyunu...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında şuan yayınlanmakta olan bölümde Justin Bieber konseri ve Meksika’ya gidiş ödülü için hem ünlüler hem gönüllüler takımı kıyasıya rekabete başladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyunu...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elemenin ardından büyük ödülün sahibi olabilmek için yarışan iki takımdan biri, bu akşam Meksika'ya gidecek ve Justin Bieber konserini izleyebilme fırsatı yakalayacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyunu...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;

Sude

Ayşe

Hikmet

Berkan

Adaya veda eden isim ise Sude oldu.

25 MAYIS SURVIVOR TÜKİYE - YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde Türkiye - Yunanistan yarışmacıları karma bir takım olarak yarıştı. Mücadele mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNDA NELER OLDU?

Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları, ikinci kez ödül için karşılaştı. Karma olarak oynanan oyunda ödül ise tarafları heyecanlandırdı. Kazanan takım, büyük bir uçakla Curaçao adasına gidiyor, orada lüks bir otelde keyifli zaman geçiriliyor. Otel içinde spa, kayak, dalış yapma şansı oluyor. Ayrıca birbirinden lezzetli yemekler de yarışmacılara sunuluyor.

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