Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elemenin ardından büyük ödülün sahibi olabilmek için yarışan iki takımdan biri, bu akşam Meksika'ya gidecek ve Justin Bieber konserini izleyebilme fırsatı yakalayacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyunu...