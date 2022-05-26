26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu?

Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022
ABONE OL
Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ndan ayrılıyor mu?

Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, dizide öne çıkıyor. Ancak 31.bölümde ağır yara alması sonrasında diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu?

Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncunun dizi kadrosundan ayrılacağı gündeme gelmişti. 31. bölümde de yaralanması ardından fragmanda da Hızır'ın sözleri öne çıktı. Peki, Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda vedalar art arda geliyor. Dizinin başrollerinden Pelin Akil ve Yiğit Özşener'in vedalarının ardından Engin Altan Düzyatan'ın da adı gündeme gelmişti. Oyuncunun Barbaroslar dizisinin kadrosundan ayrılacağı öne sürülmüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş da Engin Altan'ın hayat verdiği Oruç Reis'in diziden çıkacağını belirtmişti.

Dizinin Oruç Reis'i Düzyatan'ın 31. bölümde kadrodan ayrıldığı biliniyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev aldı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" adlı dizide Ertuğrul Gazi karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini oynadı.

Engin Altan, 2014 yılından bu yana Neslişah Alkoçlar ile evli ve çiftin iki de çocuğu bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA