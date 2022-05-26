Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncunun dizi kadrosundan ayrılacağı gündeme gelmişti. 31. bölümde de yaralanması ardından fragmanda da Hızır'ın sözleri öne çıktı. Peki, Barbaroslar Oruç Reis öldü mü, diziden ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu?