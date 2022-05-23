KONSEYDE ŞAŞIRTAN İSİM! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Diğer yandan Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım eleme adayı çıkaracak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Final haftasına kısa süre kala takımlarda yarışmacı sayısı azaldı. Bu akşam hangi isimin eleme potasına gönderileceği merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler dördüncü dokunulmazlık sembolünü de almak için parkurda zorulu bir yarış sergiledi. Oyunun ödülü de açık mutfak menüsü oldu.
Dokunulmazlığın kadınlar yarışını gönüllüler kazandı. Ancak henüz erkek mücadelesini kazanan ve oyunu alan takım belli olmadı.
SEMA: ''BRAVO AYŞE ÇOK MAĞDUR OLDUN!''
Nisa'ya karşı oyunu kaybedne Sema, benche gelince Ayşe ile tartışma yaşadı. Ayşe'nin oyun sırasında Sema'ya 'sakin ol şeklinde' telkinde bulunması sonrası Sema, Ayşe'ye "Ayşe Allah rızası için sus." dedi. Ardından Ayşe, " Ben deyince mi batıyor size?" yanıtını verdi. Sema'nın sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamayan Ayşe'ye Sema" Bravo Ayşe çok mağdur oldun. Herkes bir şey dediğinde seni koruyan benim ağlama boşuna." dedi.
Ayşe, "Yeter artık ya hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz." sözlerine karşılık Sema, "Tabi herkes seni dışlıyor Ayşe." sözlerini kullandı.
Duruma tepki gösterenler arasında Evrim de bulunuyor. Ayşe'nin Sema'nın sözleri ardından gözyaşlarını tutumaması sonrasında Evrim, herkesin Ayşe'ye yüklendiğini belirtti.
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- KONSEYDE ŞAŞIRTAN İSİM! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
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