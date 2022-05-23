KONSEYDE ŞAŞIRTAN İSİM! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SEMA: ''BRAVO AYŞE ÇOK MAĞDUR OLDUN!''

Nisa'ya karşı oyunu kaybedne Sema, benche gelince Ayşe ile tartışma yaşadı. Ayşe'nin oyun sırasında Sema'ya 'sakin ol şeklinde' telkinde bulunması sonrası Sema, Ayşe'ye "Ayşe Allah rızası için sus." dedi. Ardından Ayşe, " Ben deyince mi batıyor size?" yanıtını verdi. Sema'nın sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamayan Ayşe'ye Sema" Bravo Ayşe çok mağdur oldun. Herkes bir şey dediğinde seni koruyan benim ağlama boşuna." dedi.