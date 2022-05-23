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Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı?

Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Seksenler'in final yapacağı duyurulmuştu. Son bölümün ardından dizide Şahin karakterine hayat veren Ceyhun Fersoy'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı?

Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında uzun süredir yayınlanan Seksenler dizinin final yapacağı iddia edilmişti. Ardından dizide Şahin karakterine hayat veren Ceyhun Fersoy'un da diziden ayrılacağı gündeme geldi. Peki, Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı?

SEKSENLER ŞAHİN DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Sevilen oyuncunun diziden ayrıldığına yönelik henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy 10 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Ünlü oyuncu, fenomen dizi Seksenler'de oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

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