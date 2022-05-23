Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu?
Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da nefes kesen anlar yaşanıyor. Yeni bölümde Akça Hatun'un başına gelen olaylar sonrasında Fahriye Evcen'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu?
Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihte var olup olmadığını araştırmak amaçlı yola çıkan izleyenler aynı zamanda medya gündemini takip ederek Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu?
AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ?
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 26. Bölüm fragmanında Akça Hatun'un kendini hançerlediği görüldü. Bununla birlikte sedyede beyaz bir örtüyle yüzü kapalı şekilde geçen kişinin de Akça Hatun olduğu düşünülüyor.
Bölümün 2. Fragmanında Kekavmenos'a "Madem onlara karşı silahın benim" diyerek intihar eden Akça Hatun izleyenleri şok etti. Bu noktada Alparslan'ın karşısında durmak istemeyen Akça Hatun kendi canına kıydı. Ölüp ölmediği yeni bölüm ile belli olacak.
AKÇA HATUN GERÇEKTE KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?
Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.
Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.
FAHRİYE EVCEN DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Dizide Akça Hatun'a hayat veren oyuncu Fahriye Evcen'in yapımla sözleşmesinin bittiği iddia edildi. Buna göre diziden ayrılması beklenen Evcen'in bu bölümde Akça Hatun yolculuğu bitmiş olabilir. Yanıtlar bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümle yanıt bulacak.
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- Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu?
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