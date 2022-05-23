Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihte var olup olmadığını araştırmak amaçlı yola çıkan izleyenler aynı zamanda medya gündemini takip ederek Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu?