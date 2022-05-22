Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ogeday ile oyuna çıkan Anıl, kazandığı sayının ardından ''Şimdi anladın mı kardeş o kırmızı takımdakinin kim olduğunu!'' diyerek Ogeday'ı işaret etti.

Anıl'ın kazandığı oyun sonunda Atakan, kırmızı takım bench'ine uyarı niteliğinde sözler sarf etti. Atakan'a karşılık ise Adem yanıt verdi. Tartışmanın dozunun artması ile Atakan "Üzerim seni'' sözlerini kullandı.