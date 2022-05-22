Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayları merak ediliyor. Yarışmacı sayılarının azalması sonrasında takımların dokunulmazlık yarışmaları heyecanla takip ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanacak takım merak ediliyor. Diğer yandan yenilen takımın çıkaracağı eleme adayı da belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışı yine nefes kesti. Oyunu kazanan dokunulmazlığın yanı sıra ödülü de alıyor. Günün ödülü ise Köfte - Patates kızartması - Salata- Tiramisu.
Oyunu kadınlarda ünlüler alırken erkeklerde de kazanan ünlüler oldu ve üçüncü dokunulmazlık da ünlüler takımına gitti.
Anıl, Hikmet karşısına oyunu kaybettiktan sonra bench'teki Ogeday ile tartışma yaşadı. Ogeday oyun sonunda, ''Anıl bizden hala." sözlerini sarf edince Anıl da ''Ogeday küçük Atakan olmuşsun. Böyle konuşmalar. Onun sözleri onun konuşmaları." dedi. Ogeday ise nasıl konuşmalar olduğununa dair Anıl'a soru yöneltti.
Ogeday "Bu yarışmadaki tek sinirli kişi sensin Anıl." sözlerine karşılık Anıl, "Ben seni sivilde de tanıyorum Ogeday sen böyle değilsin." ifadelerini kullandı.
Tartışmaya, ''Kaybetmeyi bil. Ayşe'yi kaç kere azarladın, benchte kaç kişiyi azarladın. Sonra da gidip herkesten özür diliyorsun." sözleri ile Ogeday son verdi.
Ogeday ile oyuna çıkan Anıl, kazandığı sayının ardından ''Şimdi anladın mı kardeş o kırmızı takımdakinin kim olduğunu!'' diyerek Ogeday'ı işaret etti.
Anıl'ın kazandığı oyun sonunda Atakan, kırmızı takım bench'ine uyarı niteliğinde sözler sarf etti. Atakan'a karşılık ise Adem yanıt verdi. Tartışmanın dozunun artması ile Atakan "Üzerim seni'' sözlerini kullandı.
Adem ise ''Merak ettim nasıl üzeceksin beni söyle bakalım" dedi ve karşılığında Atakan ''Sakatlığın geçince alırım seni yener üzerim." şeklinde yanıt evrdi. Adem'in ''İyi 'R' yaptın.'' çıkışına Atakan'dan ''R'de bir numara senin. İstersen adı Radem olarak değiştirebilirim" dedi.
SURVİVOR ELEME ADAYI 22 MAYIS BELLİ OLDU MU?
Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler Berkan'ı potaya gönderirken ikinci oyunu da ünlüler kaybetti ve Ayşe'yi eleme adayı olarak seçti. Üçüncü isim bu akşam belli olacak.
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