Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

İkinci sezonunda yine izleyiciyi ekrana kitlemeyi başaran Teşkilat son hızla devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin sezon finali yapacağı tarih de belli oldu. Buna göre Teşkilat dizisi 29 Mayıs'ta ekrana gelecek 48. bölümle sezon finali yapacak. Dizi önümüzdeki kış üçüncü sezonuyla yayınına devam edecek.