23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat'ın sezon final tarihi merak ediliyor. 3. sezona devam edecek dizinin sezon final tarihi belli oldu. Peki, Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat kaçıncı bölümde sezon finali yapacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın sezon final tarihi belli oldu. Peki, Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

TEŞKİLAT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat, reytinglerde birinciliği en yakın rakibi Yargı'ya kaptırsa da başarıyla yayınına devam ediyor. Yaz mevsimi yaklaşırken Teşkilat'ın sezon finali yapacağı tarih de belli oldu.

İkinci sezonunda yine izleyiciyi ekrana kitlemeyi başaran Teşkilat son hızla devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin sezon finali yapacağı tarih de belli oldu. Buna göre Teşkilat dizisi 29 Mayıs'ta ekrana gelecek 48. bölümle sezon finali yapacak. Dizi önümüzdeki kış üçüncü sezonuyla yayınına devam edecek.

Bu durumda Teşkilat'ın ikinci sezonunun sonu için geriye dört bölüm kaldı. Dizinin yeni bölümü 8 Mayıs Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Her bölümü heyecan dolu Teşkilat için geri sayım devam edecek.

Bu arada ikinci sezonunun iki önemli oyuncunun ayrılığıyla sona ereceği belirtiliyor. Kısa süre sonra Ceren'i canlandıran Ezgi Eyüboğlu ve Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın ayrıldığı diziye iki oyuncunun daha veda edeceği ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA