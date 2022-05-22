Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Teşkilat dizisinde Pınar Gümüş karakterine hayat veren Ezgi Şenler'in akıbeti merak ediliyor. Sevilen oyunucunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu yakından takip ediliyor. Peki, Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?