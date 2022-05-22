Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat'ta "Pınar" karakterine hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Yeni bölümü izleyenler yaşanacak gelişmeleri merakla takip ediyor. Peki, Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Teşkilat dizisinde Pınar Gümüş karakterine hayat veren Ezgi Şenler'in akıbeti merak ediliyor. Sevilen oyunucunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu yakından takip ediliyor. Peki, Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?
TEŞKİLAT PINAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Teşkilat dizisinin geçtiğimiz bölümünde, Hakan Boyav ve Hakkı Dayı rolüne hayat veren Tuncer Salman'ın veda ettiği Teşkilat'ta yeni bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Pınar Gümüş'ün senaryo gereği hikayesinin biteceği ve karaktere hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Ancak oyuncunun ve karakterin akıbetine ilişkin henüz yapım şirketinden bir açıklama gelmedi. Senaryonun ve karakterin akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak. Konuya dair bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacak.
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