Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan isimi merak ediliyor. 15 bin TL olan büyük ödülün sahibi olan isimi Zuhal Topal açıklayacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan isim...