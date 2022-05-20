Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi bir süredir günlük olarak yayınlanıyor. Tam 355 bölümdür yayınlanan Seksenler final bölümü ile ekranlara mı gelecek? İddiaya göre sevilen yapım yakında sona erecek ve yerine TRT'nin yeni dizisi gelecek. Peki, Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?