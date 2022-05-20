Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seksenler dizinin ekranlara veda edeceği gelen iddialar arasında yer alıyor. Başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin final tarihi merak ediliyor. Peki, Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi bir süredir günlük olarak yayınlanıyor. Tam 355 bölümdür yayınlanan Seksenler final bölümü ile ekranlara mı gelecek? İddiaya göre sevilen yapım yakında sona erecek ve yerine TRT'nin yeni dizisi gelecek. Peki, Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
SEKSENLER FİNAL Mİ YAPIYOR?
İddialara göre günlük olarak yayınlanmaya başlayan Seksenler dizisi final yapıyor. 2012 yılında başlayan yolculuk 2017 yılında sona ermesinin ardından orijinal hikayenin temel karakterlerine bağlı kalınarak yoğun istek üzerine 2019'da tekrar yayına alındı.
Her gün yeni bölümü ile ekranlarda olan Seksenler 355 bölümdür seyircisi ile buluşuyor. Ancak yakında final yapacağı medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre uzun soluklu dizi final bölümünü çekmeye hazırlanıyor. Henüz TRT 1'den açıklama gelmezken dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ceyhun Fersoy'dan "Veda Zamanı" yazan bir tweet geldi.
YENİ DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR!
Yine iddiaya göre Seksenler dizisinin yerine gelecek dizi belli oldu. "Mükemmel Eşleşme" isimli dizi Seksenler'in yerine gelmeye hazırlanıyor. Senarist ve yapımcı Birol Güven yeni dizi için kolları sıvadı.
Ahmet Kayakesen'in başrollerinde yer alacağı Mükemmel Eşleşme dizisinin çekimleri haziran ayında başlayacak. Dizi tıpkı Seksenler'de olduğu gibi bir aile komedisi olacak.
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- Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
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