Eski eşi Can Tanrıyar’dan Petek Dinçöz hakkında koruma kararı

Şarkıcı Petek Dinçöz, 2 ay önce eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmış ve boşanmanın ardından Amerika'ya gittiğini duyurmuştu. Ancak bu arada sürekli olarak 12 yıl önce boşandığı Can Tanrıyar ile gündeme gelmeye başlamıştı.