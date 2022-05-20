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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayları yakından takip ediliyor. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları açıklanıyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da bu akşam ilk eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak.

İşte Survivor ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kaybeden takım;

SURVİVOR SEDA ADAYA VEDA ETTİ

Survivor 2022'de geçtiğimiz hafta yapılan ada konseyinde yarışmaya veda eden isim Seda Ocak oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu en iyiler etabında ünlüler takımı kazandı. Eleme adayı henüz belli olmadı, açıklama geldiğinda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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