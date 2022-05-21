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Çağla Şikel'ın panik gecesi! Adeta köşe kapmaca oynadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Çağla Şikel’ın panik gecesi! Adeta köşe kapmaca oynadı

Ablası ve arkadaşlarıyla Etiler'de bir mekanda eğlenen Çağla Şıkel, çıkışta gazetecileri görünce büyük panik yaşadı. Arabasına hızlıca bindikten sonra iki erkekle bulunduğu sokağın köşesinde bir araya gelen Şıkel ve yanındakiler, gazetecilerin takibi sonrası bebek otelde buluşarak içeriye birlikte girdiler.

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