Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? O takım damga vurdu...

Ada konseyinde son defa söz alan Seda, "Survivor benim için sadece parkurlardan ibaret. Son kez bugün o parkura baktığımda hissetmiştim. Gitmeyi hak ediyor muyum orasını bilmiyorum. Ben Survivor için elimden geleni yaptım. Ne olduğunun çok farkındayım. En iyi kadınların içerisinde buraya davet edildim. Bundan sonra bir parkurda yarışamayacak olmak beni çok üzüyor.

Yoksa çok mutlu bir hayatım var. Ben daha erkeklerle yarışmak istiyordum, en iyi kalanlarla yarışmak istiyordum. Sema'yı, arkadaşlarımı burada bırakacak olmak beni çok üzüyor. Yolum bu kadarmış yapacak hiçbir şeyim yok. Takımım açısından da çok üzgünüm. İnşallah ben gittiğimde güçlenirler. " dedi.