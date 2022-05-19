Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? O takım damga vurdu...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayı merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında Kırmızı ve Mavi takımlardan hangi yarışmacının eleme adayı olduğu sorgulanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? O takım damga vurdu...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında hangi takımdan hangi isimin eleme adayı olacağı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? O takım damga vurdu...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Dün akşam seyirci karşısına çıkan Survivor 2022'de iki haftanın ardından eleme gerçekleşti. Sakatlıklar ve yarışmacı ayrılmaları olması sebebiyle bu hafta Survivor'da toplam 6 eleme adayı çıkmıştı. Dokunulmazlık oyunlarının tamamını kaybeden gönüllülerde eleme adayları Nagihan ve Atahan dışında tüm yarışmacılar seçildi. Rakiplerinden daha az oy alan yarışmacı bu hafta Seda Ocak oldu. Gönüllülerde kadınlar arasındaki performansı ile dikkat çeken Seda gözyaşlarına boğuldu. Seda'nın ikiz kardeşi Sema ile vedalaşması anında duygusal anlar yaşandı.
Ada konseyinde son defa söz alan Seda, "Survivor benim için sadece parkurlardan ibaret. Son kez bugün o parkura baktığımda hissetmiştim. Gitmeyi hak ediyor muyum orasını bilmiyorum. Ben Survivor için elimden geleni yaptım. Ne olduğunun çok farkındayım. En iyi kadınların içerisinde buraya davet edildim. Bundan sonra bir parkurda yarışamayacak olmak beni çok üzüyor.
Yoksa çok mutlu bir hayatım var. Ben daha erkeklerle yarışmak istiyordum, en iyi kalanlarla yarışmak istiyordum. Sema'yı, arkadaşlarımı burada bırakacak olmak beni çok üzüyor. Yolum bu kadarmış yapacak hiçbir şeyim yok. Takımım açısından da çok üzgünüm. İnşallah ben gittiğimde güçlenirler. " dedi.
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